POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Essen - Zeuge findet in Bochold schwerverletzten Mann mit Stichverletzung

45356 E.-Bochold: Ein Zeuge fand Mittwochabend (9. September) im Essener Stadtteil Bochold einen schwerverletzten Mann. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen. Gegen 22:40 Uhr war ein Autofahrer auf der Hafenstraße unterwegs. In Höhe der Haltestelle "Hafenstraße", zwischen der Bottroper Straße und der Mahlstraße, lag ein Mann auf dem Boden. Glücklicherweise hielt der 38-Jährige an und schaute nach der Person. Als er bemerkte, dass der Mann am Oberkörper blutete und in schlechter körperlicher Verfassung war, setzte er unverzüglich die Rettungskette in Gang. Ein Notarzt versorgte den verletzten 24-jährigen Georgier vor Ort. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur stationären Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Offenbar hatte eine andere Person ihm eine Stichverletzung zugefügt. Das Kriminalkommissariat 11 hat wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die am Tatort oder der näheren Umgebung sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 im Polizeipräsidium zu melden. / MUe.

