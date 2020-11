Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Müllsünder haben in Ennepetal zugeschlagen

EnnepetalEnnepetal (ots)

Jede Menge Plastikteile, Kleidung, Taschen, Mülleimer und Glasflaschen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in einen Fischteich am Schöntal illegal entsorgt. Von Samstag, 11:00 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr, müssen die Täter zugeschlagen und den Müll in den Teich eines Sportfischereivereins geschüttet haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Umweltsünder geben können. Hinweise können an die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 gegeben werden.

