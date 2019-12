Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Polizisten am Telefon - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Wolfsburg (ots)

Schöningen 16.12.2019

Am Sonntagabend versuchten Unbekannte unter dem Vorwand Polizeibeamte zu sein, in mindestens 25 Fällen von Schöninger Bürgern Informationen über Vermögensverhältnisse zu erfragen. In allen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf die Masche der falschen Polizeibeamten herein, sondern beendeten das Gespräch und alarmierten die Polizei in Schöningen oder setzten sich via Notruf mit der Polizei in Kontakt. "Innerhalb von kürzester Zeit wurden uns mindestens 25 Fälle gemeldet," so Kommissariatsleiter Gisbert Hoffmann. "Hier handelt es sich ganz klar um Straftaten, auch wenn diese sich noch im Versuchsstadium befinden!" Um genauere Tatzusammenhänge klären zu können, bitten die Beamten noch einmal die Betroffenen, sich beim Polizeikommissariat in Schöningen unter der Rufnummer 05352/95105-0 zu melden.

