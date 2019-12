POL-WOB: Gewerbsmäßiger Kaufhausdiebstahl im Outletcenter

Polizei Wolfsburg

Zwei Männer marokkanischer Herkunft wurden am frühen Samstagabend, den 14.12., durch den Mitarbeiter eines Modegeschäftes im Outletcenter wiedererkannt, da sie am Vortage im selben Geschäft mehrere hochwertige Kleidungsstücke entwendeten und fliehen konnten. Auch vor den hinzugerufenen Polizeibeamten versuchten beide zu fliehen, konnten jedoch kurz darauf gestellt und festgenommen werden. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung des einen Beschuldigten, erbrachte das Auffinden mehrerer Koffer mit hochwertiger, fabrikneuer Bekleidung im Wert von knapp 1.800,--EUR. Der zweite Beschuldigte der 24 und 36 alten Männer hat keinen festen Wohnsitz. Die Ermittlungen dauern an.

