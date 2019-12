Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ungewöhnlicher Einbruch in eine Spielhalle

Wolfsburg (ots)

In den frühen Stunden des Sonntagmorgens, hebeln bislang unbekannte Täter zunächst eine Hintertür zu einer Autowerkstatt in der Daimlerstraße auf, um darin die Mauer zu einer benachbarten Spielhalle zu durchbrechen. So in die dortigen Räumlichkeiten gelangt, hebeln die Täter insgesamt sechs Spielautomaten auf und entwenden das darin befindliche Bargeld. Die Täter entkommen unerkannt. Die Schadenhöhe ist noch unbekannt.

