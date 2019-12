Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizeieinsatz zum Spiel des VfL Wolfsburg vs. AS Saint-Étienne verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse

Wolfsburg, 12.12.19

Konsequentes polizeiliches Einschreiten gegenüber gewaltbereiten Fans und strikte Fantrennung sorgte bei dem letzten Gruppenspiel in der UEFA Euro League zwischen dem VfL Wolfsburg und AS Saint-Étienne für einen Polizeieinsatz ohne nennenswerte Vorkommisse. Insgesamt wurden sechs Anhänger der Gastmannschaft aus Gefahren abwehrenden Gründen in Gewahrsam genommen. Einsatzkräfte leiteten 23 Strafverfahren, überwiegend wegen des Mitführens von Drogen und nicht erlaubten Böllern, gegen Gästefans ein. In einem Fall prügelten sich Fans des französischen Clubs untereinander.

Schon am Vormittag erreichten die ersten der ausschließlich mit Bussen und individuell mit eigenen Fahrzeugen angereisten Fans des AS Saint-Étienne die Wolfsburger Innenstadt. Im Laufe des Nachmittags wuchs die Zahl der Anhänger, unter denen sich auch etwa 350 gewaltbereite Fans befanden, an. Nach einem Fanmarsch der Gästefans, der gegen 18.45 Uhr vom sogenannten Nordkopf der Porschestraße startete, sahen insgesamt 1000 Anhänger der Gastequipe das Spiel in der Arena. Vereinzelt kam es sowohl auf dem Fanmarsch als auch später in der Arena zum Abrennen von Pyrotechnik. Nach Spielende leerte sich die Arena schnell. Es wurden keine weiteren Vorkommnisse mehr registriert.

