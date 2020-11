Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Drei Leichtverletzte auf der Barmer Straße

SchwelmSchwelm (ots)

Beim Einfahren von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr übersah am Dienstagmittag ein 56-jähriger Schwelmer auf der Barmer Straße eine bevorrechtigte VW Fahrerin und es kam zu einem Verkehrsunfall. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 56-Jährige als auch die 49-Jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt, sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden mussten. Die Barmer Straße war für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell