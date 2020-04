Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Randalierer beschädigt Eingangstür

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm sucht einen Randalierer, der am Mittwochabend, 29. April, die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Sedanstraße beschädigte. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 20.30 Uhr einen lautstarken Streit zwischen zwei Personen auf der Straße. Kurz danach vernahm sie einen lauten Knall und bemerkte eine der streitenden Personen in Höhe des Mehrfamilienhauses. Es besteht der Verdacht, dass diese Person ein Glaselement der Eingangstür eintrat, so dass es zersplitterte. Anschließend entfernte sie sich zu Fuß in Richtung Alleestraße. Die gesuchte Person ist zirka 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat kurze, blonde Haare und ist schlank. Zur Tatzeit trug der Mann eine Jeanshose und ein helles Oberteil. Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Identität des Randalierers machen können, werden gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell