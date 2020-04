Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher durchwühlen Räumlichkeiten der Caritas

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen dem 27. April (12 Uhr) und dem 29. April (16 Uhr) in die Büroräume der Caritas an der Franziskanerstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten die Räume anschließend. Es gelang ihnen nicht, eine geschlossene Innentür zu öffnen, um weiter in das Gebäude vorzudringen. Die Unbekannten stahlen nach ersten Erkenntnissen einen grauschwarzen Beamer. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

