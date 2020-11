Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 18-jähriger fährt neben Streifenwagen bei Rot

GevelsbergGevelsberg (ots)

Am Mittwochabend fiel einer Polizeistreife im Engelbert Tunnel ein auffällig langsam fahrender Pkw auf. Als der Streifenwagen nach dem Tunnel an der Kreuzung Mauerstraße/Milsperstraße auf eine auf Rotlicht wechselnde Ampel zufuhr, fuhr der Fahrer des Pkw rechts an dem Streifenwagen vorbei und bog bei Rot in die Mauerstraße ab. Die Streifenbesatzung folgte dem Fahrzeug, welches trotz Anhaltezeichen nicht stehen blieb. Erst an der Kölner Straße konnte das Auto gestoppt werden. Bei der Kontrolle des Fahrers, ein 18-jähriger Mann aus Velbert, konnte festgestellt werden, dass dieser deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Er wurde zur Durchführung einer Blutprobenentnahme zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, der Führerschein wurde sichergestellt.

