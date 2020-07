Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (268/2020) Erneut Sachbeschädigung an geparktem Auto in Bad Sachsa - Kanaldeckel landet auf Frontscheibe

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ziegelstraße Samstag, 18. Juli 2020, gegen Mitternacht

BAD SACHSA (jk) - Unbekannte haben in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) erneut ein geparktes Auto beschädigt. Zuletzt waren Mitte Juli in der Pommernstraße die Lackierungen von drei Fahrzeugen zerkratzt worden (wir berichteten). Samstagnacht (18.07.20) gegen Mitternacht warfen wiederum Unbekannte dieses Mal einen Kanaldeckel auf die Frontscheibe eines in der Ziegelstraße abgestellten Skoda Octavia. Schaden: ca. 1.000 Euro. Von den Sachbeschädigern fehlt jede Spur. Ein Anwohner will durch einen lauten Knall auf die Tat aufmerksam geworden sein. Nach Angaben des Zeugen habe er kurz danach eine männliche Person weglaufen gesehen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Sachsa, Telefon 05523/952790.

