Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (265/2020) Unbekannter zerkratzt drei Autos in Bad Sachsa

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Pommernstraße in der Zeit zwischen Samstag, 11. Juli 2020, gegen 16.00 Uhr und Sonntag, 12. Juli 2020, gegen 10.00 Uhr

BAD SACHSA (mb) - Bereits in der Nacht zum 12. Juli 2020 hat ein Unbekannter in der Pommernstraße in Bad Sachsa drei Autos beschädigt. Bei allen Fahrzeugen wurden die Lackierungen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Nach ersten Schätzungen ist ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro entstanden. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagnachmittag (11.07.2020) und Sonntagmorgen (12.07.2020).

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/95279-0 entgegen.

