Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Wohnung

Pirmasens (ots)

Gestern versuchte ein unbekannter Täter, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr in eine Wohnung in der Marienstraße einzubrechen. Der Mieter war in dieser Zeitspanne nicht zu Hause. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass sich die Wohnungstür nicht mehr öffnen ließ und dass der Schließzylinder gebrochen war. Hebelspuren sind keine vorhanden. Dem Täter war es offensichtlich nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Die Schadenshöhe beträgt circa 150 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell