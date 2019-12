Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Weeze (ots)

Mit schweren Verletzungen mussten Fahrer und Beifahrerin eines VW-Golf am Samstag, 28.12.2019, in das Krankenhaus gebracht werden. Das 62 bzw. 61-jährige Ehepaar aus Weeze war gegen 14.00 Uhr auf der B9 in Richtung Weeze unterwegs, als sie in Höhe der Autobahnabfahrt der A57 aus Fahrtrichtung Niederlande mit dem Ford-Transit eines 18-jährigen Niederländers aus Zeeland kollidierte, der die Autobahn verlassen hatte und auf die B9 in Richtung Goch einbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (SI)

