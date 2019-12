Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Ergänzende Pressemeldung zum Brand in Einfamilienhaus mit zwei Toten

Geldern (ots)

Die Kriminalpolizei war heute am Brandort, konnte diesen aber aufgrund des noch vorhandenen Löschschaums nicht betreten. Der Brandort wird nach Absacken des Schaumes unter Hinzuziehen eines Brandsachverständigen erneut aufgesucht. Das Ehepaar, das bei dem Brand ums Leben kam, wird noch am heutigen Tag obduziert. Die Ergebnisse stehen aus. Die Betreuung der Angehörigen hat der Opferschutz der Polizei übernommen. (as)

