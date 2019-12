Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Mehr

Fahrradfahrer verletzt

Rees (ots)

Mit Verletzungen musste am Samstagmittag, 28.12.2019, ein 48 Jahre alter Mann aus Rees in das Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 12.30 Uhr mit seinem Rad auf der Bislicher Straße in Richtung Haffen unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Geeststraße kollidierte er mit dem Pkw eines 68-jährigen Autofahrers aus Wesel. Hierbei stürzte er über die Motorhaube und kam zu Fall. (SI)

