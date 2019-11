Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heidmühlen - Einbruch in Einfamilienhaus, die Polizei bittet um weitere Hinweise

Bad Segeberg (ots)

In der Straße Mühlenholz in Heidmühlen ist es bereits am Freitag, den 15.11.2019, gegen 18:40 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet wurde.

Kurz nach diesem Vorfall wurden zwei männliche Personen in der Nähe des Tatortes gesehen, die auf dem Parkplatz am Friedhof ein Fahrzeug bestiegen und damit zügig und ohne Licht davonfuhren.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- zirka 30 Jahre alt - sportlich gekleidet - osteuropäisches Erscheinungsbild

2. Person:

- zirka 20 Jahre alt - ungepflegte Kleidung - osteuropäische Erscheinung

Die Unbekannten fuhren mit einem blauen Fahrzeug der Kompaktklasse davon, bei dem es sich möglicherweise um einen Golf 6 oder Golf 7 gehandelt hat. Das Kennzeichen des Fahrzeuges begann mit dem Buchstaben K.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat und zu den beiden oben genannten Personen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101 / 2020 entgegen.

