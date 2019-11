Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn und Moorrege / Verkehrskontrollergebnisse

Bad Segeberg (ots)

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn hat heute eine Schwerpunktkontrolle zunächst in Moorrege und in der zweiten Phase in Elmshorn mit zwölf Kontrollkräften und zwei zivilen Beobachtungsposten durchgeführt. Zielrichtung waren Handyverstößen.

In Moorrege wurde der Verkehr auf der B 431 aus Richtung Wedel kommend in Höhe der Freiwilligen Feuerwehr und in der anderen Richtung in Höhe Kirchenstraße von 09:40 bis 11:10 Uhr kontrolliert.

Von 13:00 h - 14:30 Uhr wurde in Elmshorn der Verkehr auf der Hamburger Straße bzw. Wittenberger Straße ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen kontrolliert.

Die Kontrollergebnisse:

13 x Handyverstöße; 3 x Gurtverstöße (davon 1 Kind auf dem Rücksitz); 1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis; 3 x mangelnde Ladungssicherung; 2 x technische Mängel und 6 x Kontrollberichte.

