Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zwei Einbrüche; die Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

In der Straße im Rosenfeld in Pinneberg haben es ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Montag, den 18.11.2019, zwischen 10 und 17 Uhr, auf eine Doppelhaushälfte abgesehen und entwendeten aus dieser Schmuck und Bargeld. Zuvor verschaffte man sich gewaltsam Zutritt zum Wohnraum.

Ebenfalls in Pinneberg wurde die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße in der Zeit vom 14.11. bis 18.11.2019 von Einbrechern aufgesucht und nach Wertsachen durchsucht. In diesem Fall liegen der Polizei allerdings noch keine Erkenntnisse zum erlangten Stehlgut vor.

Das Sachgebiet 4 der Pinneberger Kriminalpolizei bittet Zeugen nun, sich unter der Telefonnummer 04101 / 2020 mit Hinweisen zu melden, die zur Aufklärung der Taten führen können.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 2020

E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de

