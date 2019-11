Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heist - Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 16. November 2019, entdeckten Passanten in Heist Überreste eines ausgenommenen Rehs. Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei.

Gegen 14 Uhr wurden ein Fell sowie Kadaverreste eines Rehs auf einer landwirtschaftlichen Fläche in der Straße Zum Haselauer Moor gefunden. Keulen und Filetstücke waren fachgerecht abgetrennt und befanden sich nicht mehr am Fundort. Über den örtlichen Jagdpächter konnte ermittelt werden, dass berechtigte Jäger mit dem Fund in keinem Zusammenhang stehen. Die Polizei geht somit dem Verdacht der Jagdwilderei nach.

Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04121-40920 entgegengenommen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

