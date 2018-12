POL-IZ: 181210.7 Meldorf: Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht!

Meldorf (ots) - In der Nacht zu Sonnabend kam es in Meldorf zu einem Einbruch in ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können!

Am vergangenen Sonnabend, gegen 03.15 Uhr, suchten die unbekannten Täter das Objekt in der Marner Straße auf. In dem rückwärtigen Bereich des Hauses befinden sich Büroräume, die mit den Wohnräumen der Geschädigten verbunden sind. Die Einbrecher hebelten die rückwärtige Eingangstür zu den Büroräumen auf und gelangten auf diese Weise ins Gebäude. Sie durchwühlten diverse Schubladen und stahlen Bargeld. Die Einbrecher verließen das Gebäude wieder, ohne die Wohnräume betreten zu haben.

Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481/940 in Verbindung setzen.

