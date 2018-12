POL-IZ: 181210.3 Brunsbüttel: Verstoß gegen das Umweltrecht

Brunsbüttel (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle haben die Polizeibeamten des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel festgestellt, dass ein Schiff seine ungeklärten Abwässer in das deutsche Küstenmeer abgeleitet hat. Eine Anzeige und eine Sicherheitsleistung waren die Konsequenz.

Am Freitag überprüften die Beamten den Massengutfrachter "Viden", Heimathafen Valletta, im Elbehafen. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass keine genügende Wartung der Abwasseraufbereitungsanlage stattgefunden hatte. Die Anlage war dadurch stark verschmutzt. Weiterhin war das falsche Desinfektionsmittel in Benutzung. Infolge dessen dürfte das Schiff nicht ausreichend desinfiziertes Abwasser in deutsche Hoheitsgewässer geleitet haben.

Nach Sachvortrag legte das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie eine Sicherheitsleistung von 800 Euro gegen den Ersten Maschinisten fest. Er wird sich wegen des Verstoßes gegen die Seeumweltverhaltensordnung verantworten müssen.

