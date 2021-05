Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldieb auf frischer Tat festgenommen

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Hückelhoven wurde in der Nacht zu Dienstag, 4. Mai, gegen 0.50 Uhr, durch einen Sicherheitsdienst festgehalten, nachdem er zwei Starkstromkabel durchtrennt hatte. Er wurde an die Polizei übergeben, die den Hückelhovener vorläufig festnahm, eine Anzeige fertigte und die Ermittlungen aufnahm. Diese dauern zurzeit noch an.

