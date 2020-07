Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Wirtschaftsweg

Vinningen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 15:00 Uhr, bis Montag, 15:00 Uhr, wurde der Zaun eines Wochenendgrundstückes beschädigt. Dieses Grundstück liegt in der Gemarkung Vinningen an einem Wirtschaftsweg zwischen Nieder- und Obersimten nach dem Parkplatz "Rehmühle". Ein größeres Fahrzeug hat wohl beim Vorbeifahren einen Metallpfosten des Zaunes nach innen gedrückt. Da in dem Zeitraum Baumfällarbeiten mit einem großen Vollernter in der Umgebung durchgeführt wurden, käme dieser als unfallverursachendes Fahrzeug durchaus in Frage. Näheres zu dem Vollernter oder einem anderweitigen Verursacher ist zur Zeit noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

