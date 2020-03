Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Dieseldiebe im Alten Land, Einbrecher dringen in Steinkirchener Lotto-Geschäft ein

Stade (ots)

1. Unbekannte Dieseldiebe im Alten Land

Bisher unbekannte Dieseldiebe haben in der Zeit zwischen Samstag, 07.03., 17:30 h und Mittwoch, 11.03., 07:30 h im Alten Land in Mittelnkirchen in einer Plantage am Höhenweg parallel zur Landesstraße 140 bei auf einer dortigen gerodeten Obstanbaufläche abgestellten Baumaschinen die Tanks aufgebrochen.

Aus dem Bagger und der Dränagemaschine wurde dann von dem oder den Tätern eine bisher unbekannte Menge Diesel abgezapft und mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04142-898130 bei der Polizeistation Steinkirchen zu melden.

2. Einbrecher dringen in Steinkirchener Lotto-Geschäft ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen 18:00 h und 03:30 h in Steinkirchen in der Straße "Bürgerei" nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere des dortigen Lotto und Toto Geschäfts eingedrungen und haben anschließend nach dem Aufbrechen eines Zigarettenschrankes diverse Tabakwaren entwendet.

Zusätzlich haben der oder die Täter dann noch die Ladenkasse mit einer geringen Menge Bargeld mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04142-898130 bei der Polizeistation Steinkirchen zu melden.

