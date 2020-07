Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschwindigkeitskontrolle in Rieschweiler-Mühlbach

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben führte am Dienstag, 7. Juli, in der Zeit von 07.30 bis 12.00 Uhr in der Hauptstraße in Rieschweiler eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die vorliegenden Bürgerbeschwerden bestätigten sich heute im Ergebnis der Kontrolle. Von 700 gemessenen Kfz waren 78 Fahrzeugführer schneller als die erlaubten 50 km/h. 6 Autofahrer erwartet ein Bußgeldverfahren, die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 83 km/h. Die Kontrollen werden zu verschiedenen Zeiten fortgesetzt.

