POL-DN: Beim Abbiegen Fahrradfahrer nicht gesehen

Zwei junge Fahrradfahrer wurden am Dienstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte zuvor eine Verkehrssituation falsch gedeutet.

Gegen 13:15 Uhr wollte ein 67 Jahre alter Autofahrer aus Düren den Parkplatz des Dürener Tierheims an der L 327 in Richtung Stockheim verlassen. Aus Richtung Niederau näherte sich ein Pkw, dessen Fahrerin auf der Landstraße hielt und Handzeichen gab. Der 67-Jährige deutete dieses so, dass er den Parkplatz verlassen könne und fuhr los. Tatsächlich galt das Handzeichen jedoch zwei Radfahrern, die auf dem gegenüber des Parkplatzes befindlichen Feldweg warteten, um ihrerseits die L 327 zu überqueren. Die Jungs, zwölf und 13 Jahre alt und beide aus Kreuzau, fuhren los - und stießen mit dem seinerseits abbiegenden Dürener zusammen.

Die Fahrradfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein hinzugerufener RTW versorgte einen der Jungen vor Ort, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Beide wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Der Autofahrer blieb unverletzt. Er gab den Beamten gegenüber an, die beiden Fahrradfahrer überhaupt nicht wahrgenommen zu haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1400 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 327 zeitweise nur eingeschränkt befahrbar.

