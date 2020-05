Polizei Düren

POL-DN: Unfälle mit Pedelecs

Düren (ots)

Zweimal wurden am Dienstag Pedelec-Nutzer in Verkehrsunfälle verwickelt und dabei verletzt.

Am Morgen gegen 06:20 Uhr war ein 29 Jahre alter Mann mit seinem elektrisch unterstützten Rad auf dem Kommgartenweg in Fahrtrichtung Ratsstraße unterwegs. Als der Dürener die Kreuzung zur Dr.-Decker-Straße passieren wollte, wurde er von einem Pkw erfasst. Dieser war aus der Dr.-Decker-Straße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren. Gefahren wurde der Wagen von einem 44-Jährigen aus Eschweiler, der angab, den vorfahrtberechtigten (weil von rechts kommenden) Radfahrer nicht wahrgenommen zu haben.

Der 29-Jährige wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu Fall. Dabei erlitt er leichte Verletzungen im Kopfbereich, die jedoch keiner sofortigen Behandlung bedurften. Der Pkw war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr geeignet, im Straßenverkehr geführt zu werden. Er wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden an Auto und Pedelec wird auf 2500 Euro geschätzt.

Keine erkennbar frischen Unfallschäden entstanden, als um 10:35 Uhr eine Pedelec-Fahrerin von einer Autotür zu Fall gebracht wurde. Ein Pkw hatte in einer Parkbucht entlang der Oberstraße geparkt. Beim Aussteigen achtete eine 77 Jahre alte Frau nicht auf eine von hinten auf dem Fahrradschutzstreifen herannahende Fahrradfahrerin. Durch den Aufprall auf die sich öffnende Autotür stürzte die Frau, eine 56-Jährige aus Düren, sie wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

