POL-DN: Von der Sonne geblendet

Geblendet von der Sonne fuhr am Montagmorgen ein Autofahrer gegen einen Container. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 08:30 Uhr war ein 75-jähriger Jülicher mit seinem Pkw auf dem Grünen Weg in Titz-Ameln aus Richtung Meerhofstraße kommend unterwegs. Seinen Angaben nach wurde er von der tiefstehenden Sonne derart geblendet, dass er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Container übersah. Es kam zum Aufprall des Pkw auf den Container, wobei der 75-Jährige verletzt wurde. Er wurde mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5800 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

