POL-DN: Neuer Bezirksdienstbeamter in Nörvenich

Düren/Nörvenich (ots)

Seit rund vier Wochen ist in Nörvenich ein neuer Bezirksdienstbeamter im Einsatz: Polizeihauptkommissar Heinz-Josef Klünter hat die Nachfolge von Joachim Blaeske angetreten.

Joachim Blaeske wird offiziell Ende Juli pensioniert, machte seinen Arbeitsplatz aber bereits jetzt frei für seinen Nachfolger. Nach 25 Jahren ist es für die Nörvenicher/innen nun an der Zeit, sich an ein neues Gesicht zu gewöhnen.

Heinz-Josef Klünter war zuletzt über 20 Jahre lang Diensthundeführer der Kreispolizeibehörde Düren, die Behörde hat seinen Diensthund zwischenzeitlich bereits in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Der erfahrene Schutzmann selbst sieht diesem jedoch erst in ein paar Jahren entgegen und freut sich darauf, sich nun einer neuen Aufgabe zu stellen und als polizeilicher Ansprechpartner für die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Nörvenich zu fungieren.

Seine Sprechzeiten sind grundsätzlich immer dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr und donnerstags von 17:00 - 19:00 Uhr in seinem Büro an der Bahnhofstraße 25. Aus aktuellem Anlass findet die offene Sprechstunde derzeit nur bedingt statt, Sie können sich aber jederzeit telefonisch an PHK Klünter wenden: 02426 9594245.

