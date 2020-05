Polizei Düren

POL-DN: Ohne Maske Katzenstreu gestohlen

Jülich (ots)

Weil er sich weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, verließ ein Mann am Samstag ein Geschäft, ohne seine Ware zu bezahlen. Auf dem Parkplatz kam es zu einem Gerangel mit einer Angestellten. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten räuberischen Diebstahls.

Gegen 11:45 Uhr forderte die Angestellte eines Marktes für Tierbedarf an der Römerstraße einen Kunden auf, entsprechend den geltenden Vorschriften eine Maske zu tragen. Mit einem Hinweis auf seine Grundrechte weigerte sich der Mann, der Aufforderung nachzukommen. Stattdessen verließ er das Geschäft, wobei er einen Sack Katzenstreu mitnahm. Die Mitarbeiterin folgte dem Mann und versuchte, die unbezahlte Ware an sich zu nehmen. In dem folgenden Gerangel schubste er die Frau, die zu Fall kam und dabei leicht verletzt wurde. Laut schimpfend bestieg der Unbekannte sein Fahrrad und fuhr auf der gegenüberliegenden Seite der Römerstraße davon.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen schlanken Mann im Alter von Anfang bis Mitte 40. Er ist mindestens 1,90 m groß und hat helles, rotblondes Haar. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke. Er führte einen Rucksack mit und nutzte ein Mountainbike. Hinweise auf den mutmaßlichen Katzenbesitzer werden an die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

