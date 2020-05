Polizei Düren

POL-DN: Rasierklinge auf Spielplatz gefunden

Düren (ots)

Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Unbekannten, die auf einem Spielplatz in Hoven eine Rasierklinge im Sand platzierten.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, nachdem am Sonntagvormittag auf einem Spielplatz an der Straße "Am Sandberg" der gefährliche Gegenstand aufgefunden worden war. Zwei spielende Kinder im Alter von vier und fünf Jahren hatten die Klinge entdeckt. Sie wurden glücklicherweise nicht verletzt. Wann die Rasierklinge dort deponiert wurde, lässt sich zeitlich nicht eingrenzen.

Der Spielplatz wurde durch die Polizei gesperrt. Für die weitere Absuche des Geländes nach möglichen Gefahrenquellen ist der Dürener Service Betrieb zuständig. Hinweise auf verdächtige Personen oder anderweitige Beobachtungen werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell