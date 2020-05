Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher in der Küche überrascht

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

- In der Nacht zu Samstag stieß eine Anwohnerin der Kölner Landstraße in ihrer Küche auf einen fremden Mann. Dieser ergriff umgehend die Flucht.

Gegen 05:00 Uhr am frühen Samstagmorgen wurde die Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durch Geräusche aus ihrer Küche geweckt. Als sie die Tür zu diesem Raum öffnete, stand sie einem Unbekannten gegenüber, der sofort aus dem geöffneten Fenster sprang und davon lief. Die Polizei stellte am Tatort fest, dass der Rollladen an dem Küchenfenster hochgeschoben und das Fenster aufgehebelt worden war. Die Spuren wurden gesichert. Der flüchtige Einbrecher soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und geschätzte 1,60 m bis 1,70 m groß gewesen sein. Da er bei seiner Tat gestört wurde, gelang es ihm nicht, etwas zu entwenden.

Haben Sie die Tat oder den Flüchtigen beobachtet oder können weitere sachdienliche Hinweise geben? Dann wende Sie sich an die Notrufnummer 110 - jeder Hinweis zählt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell