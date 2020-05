Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen

Bild-Infos

Download

Hürtgenwald (ots)

Am Samstag, 16.05.2020, gegen 15.30 Uhr befuhr eine 25jährige Frau aus Aldenhoven mit ihrem PKW die L24 von Raffelsbrand kommend in Fahrtrichtung Zweifall. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die PKW-Fahrerin und ihre beiden Insassen, eine 18-jährige und eine 19jährige aus Stolberg, wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde zur techn. Überprüfung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell