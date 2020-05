Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksamer Zeuge meldet Sachbeschädigung

Düren (ots)

Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen, konnte die Polizei am 16.05.2020, um 03.00 Uhr, einen 22-jährigen Nörvenicher und einen 20-jährigen Dürener antreffen, welche zuvor in der Baustelle am Kaiserplatz mit Baumaterial geworfen, bzw. die Baustellenabsperrung beschädigt hatten. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den alkoholisierten Personen habhaft werden. Aufgrund ihres aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens, wurden die jungen Männer in Gewahrsam genommen und durften ihren Rausch im Gewahrsam der Polizeiwache Düren ausschlafen. Auf beide Männer wartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

