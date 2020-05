Polizei Düren

POL-DN: Drogenfahrt endet im Maisfeld

Düren (ots)

Da er vermeintlich einem Reh ausweichen musste, verlor ein 26-jähriger Aachener am 15.05.2020, um 23.20 Uhr auf der B264 bei Derichsweiler die Kontrolle über seinen Pkw und landete mitsamt seiner 17-jährigen Beifahrerin in einem neben der Fahrbahn befindlichen Maisfeld. Während er selber komplett unverletzt blieb, zog die junge Frau sich leichte Verletzungen zu. An dem Pkw entstand durch den ungewollten "Ausritt" erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro. Da die eingesetzten Beamten bei dem Fahrzeugführer typische Anzeigen für Drogenkonsum feststellten, wurde eine Blutprobe zum Nachweis von illegalen Substanzen angeordnet. Den 26-jährigen erwartet nun ein entsprechendes Ermittungsverfahren. Weiterhin wurde sein Führerschein, zumindest bis zum Ergebnis der Blutprobe, sichergestellt. Po.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell