POL-GE: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Freitag, 31. Januar 2020, gegen 18 Uhr, befuhr eine Radfahrerin den Radweg der Polsumer Straße in Fahrtrichtung Oberfeldinger Straße in Hassel. Zeitgleich war eine Autofahrerin in einem schwarzen Pkw auf der Oberfeldinger Straße in Richtung Polsumer Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Verkehrsteilnehmer, worauf die Radfahrerin stürzte. Beide Unfallbeteiligten trennten sich zunächst einvernehmlich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu benachrichtigen. Im Nachhinein wurden Verletzungen bei der Fahrradfahrerin festgestellt. Die Autofahrerin befand sich zur Unfallzeit in männlicher Begleitung. Zur Aufklärung des Verkehrsunfalls sucht die Polizei Zeugen und bittet die Fahrerin und/oder den Beifahrer des schwarzen Pkws sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6252, -6241 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

