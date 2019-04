Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Abfallcontainer gerät in Brand

Freiburg (ots)

Bei einem Schnellrestaurant in Bad Säckingen hat am Mittwochmorgen ein Abfallcontainer gebrannt. In der verschlossenen Pressmulde wurde das Feuer gegen 05:45 Uhr bemerkt. Der Abfallcontainer wurde auf den angrenzenden Parkplatz gezogen und dort begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Komplett bekämpft konnte das Feuer allerdings erst auf einer Mülldeponie, als der Container entleert wurde. Der entstandene Sachschaden an der Mulde dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Die Ursache des Brandes ist unbekannt.

