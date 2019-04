Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Diebstahl von hochwertigem Mountainbike - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 11.30 und 12 Uhr wurde in der Hauptstraße, Ecke Adolf-Müller-Straße, ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Dieses war zuvor mit einem Schloss gesichert. Es handelt sich um ein Mountainbike, Marke Bulls in matt-schwarzer Farbe. Der Schaden liegt bei rund 3500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, 07622/66698-0, sucht Zeugen.

