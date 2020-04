Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Dacharbeiten führten zu Brand

Offenburg (ots)

Vermutlich führten Dacharbeiten, bei denen es zu einem Funkenflug kam, am frühen Mittwochnachmittag zu einem Brand im Dachstuhl eines überwiegend gewerblich genutzten Hauses in der Metzgerstraße. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Einer der Handwerker wurde zur Sicherheit für eine Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /vd

