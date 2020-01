Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz/Hochfeld: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Duisburg (ots)

Der Verkehrsdienst der Duisburger Polizei hat am Donnerstag (30. Januar) vormittags an der Brücke der Solidarität in Richtung Rheinhausen und am Nachmittag auf der Sternstraße die Geschwindigkeit kontrolliert.

"Ich bin ein Esel", so lautete die Einlassung eines Rasers, nachdem ihn Polizisten mit 90 km/h in einer 30er Zone auf der Sternstraße erwischt hatten. Dem Huftier wäre das wohl nicht passiert. Den 56 Jahre alten Autofahrer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

440 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate ohne Auto - das ist der Preis für 115km/h, die der Tacho eines Ford Mustang-Fahrers auf der Brücke der Solidarität anzeigte. Für die erlaubten 50 km/h war der 47-Jährige damit deutlich zu schnell unterwegs. "Eurer Messgerät ist kaputt", behauptete dagegen ein Audi TT-Fahrer. Für den 43-Jährigen zahlte sich dieser Hinweis nicht aus: 160 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg sind die Konsequenzen. Insgesamt schrieben die Beamten sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen, eine Anzeige wegen Rotlichts und zwei wegen Handyverstößen. (jg/stb)

