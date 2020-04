Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Beschädigung eines PKW

Baden-Baden (ots)

Ein in Richtung Stadtmitte fahrender unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am Dienstagabend zwischen 19:10 Uhr und 19:30 Uhr einen in der Rheinstraße, circa 100 Meter vor der Einmündung zur Murgstraße, geparkten BMW. Er fuhr dann davon ohne sich um den angerichteten Schaden am BMW in Höhe von ungefähr 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Beamten des Polizeirevier Baden-Baden bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 07221 680-0. /mb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell