Polizei Düren

POL-DN: Pkw überschlagen

Bild-Infos

Download

Nörvenich (ots)

Leicht verletzt wurde am Donnerstagvormittag ein Autofahrer, als sein Wagen von der Straße abkam und sich überschlug.

Gegen 11:45 Uhr hatte ein 33 Jahre alter Mann aus Nörvenich mit seinem Pkw die L 263 aus Richtung Nörvenich kommend in Fahrtrichtung Lechenich befahren, als er vermutlich in einem Moment der Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet zunächst in den rechts an den Fahrstreifen angrenzenden Grünbereich, schleuderte dann über die Gegenverkehrsspur und geriet in das anschließende Feld. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte den Wagen selbstständig verlassen, ein Ersthelfer informierte die Rettungskräfte und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um den leicht verletzten Nörvenicher.

Der Rettungswagen brachte ihn später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme war die L 263 zwischen Nörvenich und dem Kreisverkehr Pingsheim gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell