POL-DN: Ermittlungsergebnis: Brand vorsätzlich gelegt

Niederzier (ots)

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Oberzier in der Nacht zu Montag kommt die Kriminalpolizei zu dem Ergebnis, Fahrlässigkeit als Brandursache auszuschließen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am frühen Montagmorgen brannte in der Schulstraße ein Mehrfamilienhaus, nachdem die Flammen von einem Holzunterstand auf das Wohngebäude übergegriffen hatten. In unmittelbarer Nähe zu diesem Brand stießen Feuerwehr und Polizei auf eine ebenfalls brennende Baustellentoilette (siehe auch unsere Pressemeldung "Brände in Niederzier" vom 11.05.2020, 14:02 Uhr). Inzwischen konnten die Brandermittler nicht nur die Arbeit am Tatort abschließen, sondern im Anschluss daran auch die Aussagen aller Hausbewohner aufnehmen. Im Ergebnis muss davon ausgegangen werden, dass die Brände vorsätzlich entfacht wurden.

Zeugen, die im Umfeld der Schulstraße in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02421 949-8123 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der 02421 949-6425 jederzeit erreichbar.

Polizei Düren

