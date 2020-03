Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 74 vom 14. März 2020

Kreis Heinsberg (ots)

Wegberg, In Berg, Pkw-Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, 13.03.2020, zwischen 01:00 Uhr und 11.30 Uhr einen im rückwärtigen Bereich eines Grundstückes abgestellten schwarzen Pkw Nissan Navara mit GV-Kennzeichen.

Wassenberg, Am Mühlenkamp, Diebstahl aus Kfz

Am Samstag, 14.03.2020, um 02:55 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Männer einen geparkten Fiat Ducato auf und stahlen einen Kernlochbohrer, mehrere Akkugeräte und zwei Heizofenrohre. Sie flüchteten anschließend mit einem dunklen Pkw VW Golf in Richtung Jülicher Straße. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Die beiden Männer waren von normaler Statur, einer von ihnen trug eine gelbe Warnweste. Bei dem benutzten VW Golf soll es sich um ein älteres Fahrzeug, vermutlich Golf V, gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (02452-9200) in Verbindung zu setzen.

