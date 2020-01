Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "Bankräuber" gesucht

LEESE (jah) - Zwischen dem 12.12.2019 und 08.01.2020 wurde dem Heimatverein Leese eine im September 2017 aufgestellte Sitzbank entwendet. Mitglieder des Vereins hatten angenommen, dass die Bank zwecks Restaurierung oder Wintereinlagerung von ihrem angestammten Platz an der Stolzenauer Straße am Ortseingang Leese abgeholt worden sei. Interne Überprüfungen ergaben nun, dass kein Vereinsmitglied die Bank "eingelagert" hatte, folglich wurde Anzeige bei der Polizei in Landesbergen erstattet. Diese Bank sollte als Sitzgelegenheit für Radfahrer und Spaziergänger dienen, somit der Allgemeinheit. Sie hat einen Wert von ca. 320 EUR - die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Sitzmöbels machen können, sich bei der Polizeistation in Landesbergen unter 005025/846840 zu melden.

