Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchsversuch

Bückeburg (ots)

(ma)

Mögliche Einbrecher gelangten von Montag auf Dienstag in den Flur eines Mehrfamilienhauses an der Ulmenallee in Bückeburg.

Dort wurde versucht an einer Erdgeschoßwohnung die Wohnungstür aufzuhebeln. Als beim Aufhebeln eine Glaseinfassung aus der Tür zu Boden fiel, wurde der Einbruch abgebrochen.

