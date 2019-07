Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Ohne Führerschein unterwegs

Kappel-Grafenhausen (ots)

In der Nacht auf Dienstag geriet ein Audi in den Fokus einer Streife des Polizeireviers Lahr, da dessen Fahrer mit durchdrehenden Reifen an einer Tankstelle im Ort losfuhr. Anschließend fuhr das Fahrzeug auffallend an der Fahrbahnmitte orientierend weiter. Die Polizisten wollten nun das Auto zur Kontrolle stoppen und stellten nach Aufforderung hierzu fest, dass im Auto versucht wurde, während der Fahrt einen Fahrerwechsel vorzunehmen. Der Grund hierfür war schnell gefunden. Der Fahrzeuglenker hatte, ohne eine entsprechende Fahrerlaubnis zu besitzen, den Audi gesteuert. Die Halterin des Wagens saß auf dem Beifahrersitz und hatte ihren Lebensgefährten mutmaßlich zur Fahrt angestiftet. Darüber hinaus stellten die Beamten am Audi technische Veränderungen sowie abgefahrene Hinterreifen fest. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Fahrzeughalterin muss sich wegen des Anordnens beziehungsweise Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

