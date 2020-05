Polizei Düren

POL-DN: Von Jugendlichen geschlagen - Zeugen gesucht

Inden (ots)

Nach einem Gaststättenbesuch wurden in der Nacht zu Sonntag ein Vater und sein Sohn von bislang unbekannten jungen Männern angegriffen und verletzt.

Gegen 03:20 Uhr hielten sich ein 57 Jahre alter Mann aus Inden und sein 29-jähriger Sohn vor einem Bistro an der Merödgener Straße auf, als sich eine Gruppe Jugendlicher zu ihnen gesellte. Nach einer anfänglich normalen Unterhaltung wurden Vater und Sohn plötzlich von den jungen Leuten geschubst, getreten und geschlagen, unter anderem auch, als sie schon am Boden lagen. Nach dem Angriff liefen die fünf oder sechs Täter, alle im Alter von geschätzten 16 Jahren, in Richtung Lucherberg davon. So schilderten die beiden Verletzten, die beide alkoholisiert waren, das Geschehen später gegenüber den eingesetzten Polizisten. Während der 29-Jährige über leichte Verletzungen klagte, musste sein Vater zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne deren Ergreifung. Die Ermittlungen zur Identität der jungen Männer, die möglicher Weise aus dem Ort stammen, dauern an. Hinweisgeber und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell