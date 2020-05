Polizei Düren

POL-DN: Stehendes Fahrzeug "übersehen"

Vettweiß (ots)

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich Dienstagnachmittag auf der L 33 ereignete.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Vettweiß die L 33. In Höhe Vettweiß sah er am Straßenrand einen Fahrradfahrer, der an seinem Fahrrad hantierte. Der Autofahrer fuhr rechts ran, betätigte nach eigenen Angaben die Warnblinkanlage und fragte den Radfahrer aus dem Auto heraus, ob dieser Hilfe benötige. Zeitgleich befuhr ein 79 Jahre alter Mann die L 33 mit seinem Wagen in gleicher Richtung. Der Stolberger hatte nicht wahrgenommen, dass der Pkw vor ihm am Fahrbahnrand stand. Er fuhr nahezu ungebremst auf das Fahrzeug auf.

Beide Fahrer wurden durch Unfall leicht verletzt. Während der 56-Jährige gegebenenfalls selbständig einen Arzt aufsuchen wollte, wurde der 79-Jährige mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 28.000 Euro.

